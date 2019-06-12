أول رد من الأهلى على تأجيل البت فى شكواه ضد اتحاد الكرة

قررت اللجنة القانونية بالأهلى، عقد اجتماع غدًا الخميس من أجل بحث تأجيل دعوى مركز التحكيم باللجنة الأوليمبية بشان أزمة مباريات الدورى المصري الممتاز المتبقية.



وأجلت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى البت فى نظر الشق المستعجل من دعوى النادى الأهلى ضد اتحاد الكرة بشأن المباريات المتبقية من بطولة الدورى إلى جلسة 2-7-2019.



وألزمت اتحاد الكرة بتقديم صورة طبق الأصل من بيانه الصادر بتاريخ 10-6-2019 والمتضمن مخاطبة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بمد فترة القيد حتى 5-8-2019 وعما إذا كانت هناك استجابة لهذا الطلب من عدمه.



ويستعلم مركز التسوية من الاتحاد المحتكم ضده عما إذا كان قد وضع جدول المباريات المتبقية فى الدورى لعام 2018-2019 فيما بعد الانتهاء من بطولة الأمم الإفريقية المقامة فى مصر وأخطار النادى الأهلى به من عدمه.



وتنتهى الفترة المحددة من قبل الاتحاد الإفريقى لاشتراك الأندية فى بطولات القارة يوم 30-6-2019، إلا أن اللجنة الاستشارية حددت 2-7-2019 لمعاودة نظر الدعوى.



ولذا فإن اللجنة القانونية بالنادى الأهلي سوف تعقد اجتماعًا غدًا الخميس لمناقشة كل الأمور والنظر فى أفضل السبل بما يحفظ حقوق النادى.



يذكر أن مجلس إدارة الأهلي اعتراض على استمكال بطولة الدوري بعد أمم إفريقيا المقرر انطلاقها يوم 21 يوينو الجاري. طالع التفاصيل من هنا