الهالات السوداء تنذر بمشاكل صحية خطيرة

قال الدكتور تيم بيمه، طبيب العيون الألماني، إن الهالات السوداء أكثر من مجرد مشكلة جمالية، وقد تشير إلى مشاكل صحية.



وأوضح طبيب العيون الألماني أن الهالات السوداء حول العين قد ترجع إلى أسباب بسيطة مثل قلة النوم، كما قد ترجع إلى أسباب أخطر مثل نقص بعض العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والزنك، أو سوء إمداد الدم بالأوكسجين، أو أمراض الكبد، أو الكلى، أو الأيض.



وأضاف أن تورم العين قد يؤشر على مشاكل صحية خطيرة، فتورم الجفون السفلية يرجع إلى انخفاض ضغط الدم، أو ضعف القلب، أو أمراض الكلى، لذا يجب استشارة الطبيب لتحديد سبب الهالات السوداء حول العين، وتورم العين.