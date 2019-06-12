تزويد قاذفات "سو-34" بأنظمة تشويش جديدة

حصلت القاذفات المقاتلة سو-34 متعددة المهام في منطقة فورونيج على أنظمة تشويش راديو إلكترونية جديدة "خيبينا-2".



وقال المكتب الصحفي في المنطقة العسكرية الغربية "تغطي المنظومة منطقة أوسع ومدى أبعد للتدمير، مما ضاعف صمود الطائرة في الجو أثناء الهجوم".



سو-34 - تزود بانتظام بأنظمة حرب إلكترونية وتقع الحاويات مع المعدات على أطراف الأجنحة. وتجعل الإلكترونيات الذكية من الصعب مرافقة طائرة حاملة لرادار للدفاع الجوي وتعطل اعتراض القاذفة كهدف. وتشوش "خيبينا" على المسافة بين أنظمة الدفاع الجوي والطائرة وتخفي الهدف الحقيقي بين الأهداف الكاذبة ويتم تركيب منظومات التشويش التي في سو-34 على مقاتلات سو-30 إس إم متعددة المهام.



تم تصميم منظومة "خيبينا-2" على شكل حاوية مركبة، وسيختبر الطيارون دفاعا جديدا أثناء المناورات في يوليو أب حيث سيتعين عليهم خداع أنظمة الدفاع الجوي "إس-300بي إم".

