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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:18 ص

من المطبخ الليبي.. طريقة عمل الشوربة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مرام سعيد
dostor.org/2663872

الشوربة من أهم الأصناف الأساسية التي يجب أن تكون على السفرة أثناء وجبة الغذاء، وتختلف طريقتها من بلد إلى أخرى، وخلال السطور التالية نقدم طريقة عمل الشوربة من المطبخ الليبي:

المقادير
-½ كيلو لحم مقطع مكعبات صغيرة.
-كوب حمص منقوع.
-4 أكواب ماء.
-3 ملاعق كبيرة زيت.
-بصلة كبيرة مفرومة.
-ثمرة طماطم مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة.
-ثمرة فلفل أحمر حار مفرومة
-3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم.
-ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.
-ملعقة صغيرة كركم.
-½ ملعقة صغيرة فلفل حار بودر.
-½ 1 ملعقة كبيرة نعناع جاف.
-ملح وفلفل أسود.
-ملعقة كبيرة عصير ليمون.
-3 ورقة غار.

طريقة التحضير:
-على نار متوسطة يتم تسخين الزيت في قدر، ثم يوضع البصل مع تقليبه حتى يذبل، ويضاف الثوم مع التقليب لمدة دقيقة، ثم يضاف اللحم والحمص وصلصة الطماطم.
-يضاف ورق الغار والملح والفلفل الأسود والكزبرة والكركم والفلفل الحار مع التقليب لمدة 5 دقائق.
-يضاف الماء ثم تغطية القدر وتركه لمدة 45 – 50 دقيقة حتى ينضج اللحم.
-يضاف النعناع الجاف وعصير الليمون ويترك يغلي لمدة 5 دقائق.
-توضع الشوربة في أطباق التقديم ويمكن تزينها بأوراق النعناع الطازج.



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