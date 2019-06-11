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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 11:31 م

تمديد اتفاق تصدير الغاز بين الجزائر والبرتغال لعشر سنوات

تمديد اتفاق تصدير
وكالات
dostor.org/2663646

مدّدت الجزائر والبرتغال اليوم الثلاثاء، اتفاقا يعود ابرامه إلى 25 سنة، لتصدير الغاز بحجم 2،5 مليار متر مكعب سنويا لمدة عشر سنوات أخرى، بحسب ما أفادت الشركة الجزائرية للمحروقات "سوناطراك".

وقال بيان للشركة نشرته على موقعها الإلكتروني: "وقعت سوناطراك والشركة البرتغالية "غالب" اتفاقيات لتزويد السوق البرتغالي بالغاز الطبيعي الجزائري بحجم 2،5 مليار متر مكعب سنويا".

وأضاف البيان أن سوناطراك والشركة البترولية البرتغالية "غالب" قرّرا "تمديد شراكتهما التاريخية لمدة 10 سنوات إضافية" موضحا أن "عقد بيع وشراء الغاز الطبيعي يربط الشركتين منذ سنة 1994".
وبالنسبة لسوناطراك فإن هذه الاتفاقيات تضعها "كمورد رئيسي لشبه الجزيرة الإيبيرية".
وبلغت صادرات الغاز الطبيعي الجزائري في سنة 2018 ما يعادل 15،5 مليار متر مكعب، 75 بالمائة منها عن طريق أنابيب الغاز و25 بالمائة في ناقلات غاز، بحسب الشركة الجزائرية، ويتم تصدير الغاز بثلاث خطوط أنابيب، الأول نحو إيطاليا مرورا بتونس والثاني يربط الجزائر بإسبانيا عبر المغرب، أما خط الأنابيب الثالث فيربط الجزائر مباشرة بإسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط.
وتعتبر أوروبا السوق الرئيسية للغاز الجزائري، خاصة إيطاليا بنسبة 35 بالمئة تليها إسبانيا بنسبة 31 بالمئة ثم تركيا بنسبة 8،4 بالمئة وأخيرا فرنسا بنسبة 7،8 بالمئة.

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