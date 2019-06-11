29 يونيو.. أمسية للشاعرين عليوة والهلالي بصالون نوستالجيا الثقافي

يستضيف صالون نوستالجيا الثقافي أمسية شعرية للشاعرين محمد حسني عليوة وتامر الهلالي وذلك يوم السبت 29 يونيو الجاري بمقر الدار بشارع الهرم.



تأتي الفعالية بحضور نخبة من النقاد والشعراء ويلي ذلك قراءة في ديوان الشاعر محمد حسني عليوة "فاكهة الرغبة التي تصلي في مدفأة الرب" والصادر عن دار نوستالجيا للنشر والتوزيع، وايضا قراءة في ديوان الشاعر تامر الهلالي" شجرة زرقاء، والصادر عن نفس الدار.



أما عن الشاعر تامر الهلالي فهو شاعر ومترجم. وصحفي سابق بقناة العربية وتليفزيون دبي والعديد من المواقع والمنصات. خبرة أكثر من 12 عاما في العمل الصحافي والترجمة والبحث. أعمل حاليا كباحث ومحرر بمجلة "ساينتفيك أمريكان".