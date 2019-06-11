قافلة طبية تجري الكشف على 2429 شخصًا مجانًا بالمنزلة

نظمت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، قافلة طبية مجانية بقرية الفروسات التابعة لمركز المنزلة، شارك فيها 11 عيادة شملت تخصصات طبية متنوعة، بالإضافة إلى معمل التحاليل وجهاز أشعة عادية وتلفزيونية.



أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن توقيع الكشف الطبي على 2429 مريض خلال يومي "10،11" يونيو الجاري، وقامت القافلة بتوفير 130 صنف علاج للمترددين، كما تم إجراء 295 تحليل مختلف، وإجراء 147 أشعة تلفزيونية وعادية.



وأضاف مكي أنه تم الكشف على 175 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم إستخراج 5 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل26 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة، وعلى هامش القافلة تم عقد 32 ندوة تثقيفية للمرضى.



وكان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، قد شدد على استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية في مختلف مراكز ومدن المحافظة والوصول بالخدمه الطبية والرعاية الصحية إلى المواطنين في أماكن إقامتهم لتخفيف الأعباء الصحية والمالية عن كاهلهم وذلك في إطار اهتمام الدولة والمحافظة بملف الصحة باعتباره مشروعًا قوميًا.