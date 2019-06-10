انتظام امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء

أكد محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن امتحانات الثانوية العامة في مختلف لجان الامتحانات على مستوى المحافظة تسير بصورة منتظمة.. مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية المشكلة لمتابعة الامتحانات لم تتلق أية إخطارات أو شكاوى.



من جانبها، شددت المهندسة ليلى مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم، على منع وجود الأجهزة الإلكترونية وخاصة الهواتف المحمولة مع الطلاب والمراقبين داخل لجان الامتحانات.. مع السماح باستخدام التليفون الأرضى لرئيس اللجنة فقط، وكذلك منع الكتب الدراسية والملخصات وأي وسائل تساعد الطلاب على الغش.



يذكر أنه قد تغيب عدد 29 طالبًا وطالبة عن أداء امتحان مادة الاقتصاد في مختلف لجان الامتحانات البالغ عددها 11 لجنة على مستوى محافظة شمال سيناء.. حيث يبلغ عدد الطلاب المقيدين بها 3043 طالبا وطالبة.. حضر منهم الامتحان 3014 طالبا وطالبة.