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الأحد 09/يونيو/2019 - 10:34 ص

الآن تردد قناة تايم سبورت Time sport وتابع مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2658244

اضبط تردد قناة تايم سبورت Time sport وتابع مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، إشارة قوية على مختلف الأقمار الصناعية الموضح رموزها في هذا التقرير، فهى من أقوى القنوات الرياضية المطروحة على الساحة.

تردد قناة تايم سبورت Time sport فهو يلقى اهتمامًا حافلًا من قبل متابعي كرة القدم خلال الساعات الأولى من اليوم وذلك للحصول على تردد القناه الناقلة فعاليات ومباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث كانت الهيئة الوطنية للإعلام قد أعلنت خلال الفترة السابقة عن إتاحة أجهزة استقبال تتيح عرض القناة بجودة عالية الدقة على التليفزيون الأرضي.

تردد قناة تايم سبورت
تنقل قناة تايم سبورت Time sport مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، عبر شاشات التليفاز للإستمتاع بمتابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية لعام 2019.

تردد قناة تايم سبورت Time Sportتردد قناة تايم سبورت Time Sport


يمكنك متابعة جميع مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 من خلال تردد قناة تايم سبورت، وذلك عن طريق إدخال التردد الفضائي بالرموز الآتية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز
النايل سات 11449 أفقي H 27500
موعد إنطلاق قناة تايم سبورت
انطلقت قناة تايم سبورت، في صباح يوم السبت 25 مايو، والتي ستعرض مباريات كأس الأمم الإفريقية، وسيتمكن المشاهدين من متابعة مباريات البطولة وتغطية مميزة من داخل الملعب وكواليس المباريات، ويمكن استقبال القناة على التلفزيونات من خلال الترددات الأرضية.

تردد قناة تايم سبورت Time Sport
أما عن المعلقين الرياضيين بقناة تايم سبورت فيضم الفريق أحمد شوبير، وتامر صقر، وسيف زاهر، ويشارك في الفعاليات المختلفة من قامات الكرة المصرية حسن شحاتة وطه إسماعيل وحسني عبد ربه وآخرين، كما يثرى المحتوى الفني المتخصص للقناة حازم إمام وحسني عبد ربه وعماد متعب وعبد الظاهر السقا وجمال الغندور وغيرهم.

مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019
استعدت الأراضي المصرية لإستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 على أكمل وجه وذلك منذ الإعلان عن فوز مصر بإستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرضها، ليقع على عاتقها تنظيم خاص يليق بأم الدنيا وكأس الأمم الإفريقية 2019.

أما عن بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 سوف تقام على 6 ملاعب في 4 محافظات مختلفة بجمهورية مصر العربية، وهما استاد القاهرة واستاد السلام بالقاهرة واستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، واستاد الأسكندرية، واستاد السويس، واستاد الإسماعيلية.

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