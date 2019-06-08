تعرّف على مصير الطالبة صاحبة واقعة تسريب امتحان "اللغة العربية" بدمياط

سرب أحد طلاب الثانوية العامة أسئلة مادة اللغة العربية، أثناء تأدية الطلاب للامتحان، صباح اليوم السبت، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وحملت الورقة اسمه ورقم جلوسه.



من جانبه، قال سيد سويلم مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط إن الواقعة حدثت في لجنة أبو بكر الصديق بدمياط الجديدة وهي لطالبة من ذوى الاحتياجات الخاصة، موضحا أن الفتاة المرافقة -شقيقتها- هي من صورت ورقة الامتحان، وتداولتها عبر السوشيال ميديا.



وأضاف سويلم أنه تم إحالة الموضوع برمته للتحقيق في الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم علي أن يترك الأمر في النهاية لهم، لافتا إلى أنه بالفعل ليس للطالبة أي ذنب في هذه الواقعة.



وتوقع سويلم أن تكون الإجراءات المتخذة في هذا الأمر ستكون تجاه المرافقة لها -شقيقتها الطالبة في الصف الأول الثانوي-، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المراقب ورئيس اللجنة، مؤكدا أن "الأمر أولا وأخيرا يرجع للشئون القانونية بالوزارة".