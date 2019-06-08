انتهاء اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة وسط ارتياح الطلبة وأولياء الأمور

أنهى طلاب الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، يومهم الأول عقب انتهاء امتحان مادة اللغة الدينية، وكان قد سبقه امتحان اللغة العربية، الذي أجمع الطلاب على سهولته.



واستقبل طلاب مدارس الثانوية العامة بمدينة دمنهور بعضهم البعض وأولياء الأمور بالابتسامات والأحضان، تعبيرا عن سعادتهم بمستوى امتحان اللغة العربية.



يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 31956 طالب وطالبة بواقع 18574 علمى علوم و3389 طالب وطالبة علمى رياضة و9993 ادبى،يؤدون الامتحانات بعدد 99 لجنة بالاضافة للجنة للمكفوفين بالادرات التعليمية الثمان عشر خلال الفترة من السبت 862019 وحتى الاربعاء 372019.



كما تعقد الامتحانات لـ 373 طالبة وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالب حتى تاريخه.