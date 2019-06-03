رئيس جامعة المنصورة يلتقي طالبة واقعة التبول اللا إرادي

استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، طالبة كلية الآداب صاحبة واقعة التبول اللاإرادي بعد منع أحد أعضاء هيئة التدريس دخولها الحمام؛ مما تسبب فى تبولها لا إراديًا بسبب ظروفها الصحية.



واطمأن عبد الباسط على انتظام الطالبة في الامتحانات، وقدم لها كل أوجه الدعم النفسي والمعنوي، وطمأنها بأن إجراءات التحقيق سوف تسير بمنتهى الشفافية والنزاهة؛ بما يضمن لها حقها كاملا.



وأكد رئيس الجامعة على أن هناك تعليمات مشددة فى هذا الشأن، حيث إنه من حق أى طالب دخول الحمام في أي وقت أثناء الامتحان، ولا يجوز منعه نهائيًا، موضحًا أن الجامعة تعمل على تطبيق القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات طبقًا لنصوص قانون تنظيم الجامعات، بما يضمن الحقوق والحفاظ على كرامة الطالب أثناء إجراء الامتحانات.



يذكر أن رئيس جامعة المنصورة قد أحال إلى التحقيق عضو هيئة التدريس الذي منع الطالبة من دخول الحمام أثناء أدائها للامتحان، واستبعده من كافة أعمال المراقبة والكنترول.