القاهرة : الإثنين 03 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
اقتصاد
الإثنين 03/يونيو/2019 - 03:30 ص

أسعار الرخام اليوم.. "الجلالة روز" بـ170 جنيهًا للمتر

أسعار الرخام اليوم..
سيد ابراهيم
dostor.org/2652185

تشهد أسعار الرخام، ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الإثنين، ويرجع ذلك لعدة أسباب، أهمها: "النقل والنولون"، من خلال ارتفاع أسعار المواد البترولية.

ورصدت "الدستور"، خلال جولة ميدانية، لمصانع تصنيع الرخام بشق الثعبان، حيث تراوح سعر المتر الطولي بين 45 و65 جنيهًا؛ حسب عبد الحميد حسان، صاحب ورشة رخام.

وتراوح سعر متر الرخام الجلالة سادة فاتح بين 145 و200 جنيه، في حين تراوح سعر متر الرخام الجلالة بين 135 و190 جنيهًا، ومتر الجلالة روز بين 120 و170 جنيهًا، وسعر رخام الجلالة فص بين 210 و280 جنيهًا للمتر.

وتسعي مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة في مصر تعمل علي توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير علي مدي تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ شهر

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ أكثر من شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

منذ 3 شهر

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

الآن

مصادر: تركي آل شيخ وافق على بيع حصته في بيراميدز

رسائل الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية (تغطية خاصة)

الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية فوق مطار التيفور

خبراء: البيئة الاستثمارية باتت جاذبة لأنظار العالم الآن

ads
الأكثر قراءة

طوارئ وحواجز حديدية في الغربية بسبب محمد صلاح

بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر

ميسي يهدد فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

السيسي ينسف كل ما يتردد عن "صفقة القرن".. ويطمئن أهالي سيناء

ألبومات الصور

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يناقش تجهيز الساحات لأداء صلاة عيد الفطر

هجرة العيد.. المغتربون يودعون القاهرة

الحر يضرب شوارع القاهرة

يا مصر يا أم العجايب

رياضة

توقف نهائى كأس الجزائر لكرة السلة رجال بسبب الشغب

سانتوس وبارانينسى يستعيدان الانتصارات فى الدورى البرازيلى

أتلتيكو باراناينسي يفوز على فلومينينسي بالدوري البرازيلي

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

طوارئ وحواجز حديدية في الغربية بسبب محمد صلاح

بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر

ميسي يهدد فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

السيسي ينسف كل ما يتردد عن "صفقة القرن".. ويطمئن أهالي سيناء

الرئيس نيوز

السيسي: لن أوظف أحدا.. ولن نجامل على حساب الوطن

"لحم الخنزير" يكشف محتالاً كولومبياً انتحل صفة "أمير سعودي"

مصرع 3 من أسرة مستشار بـ"هيئة قضايا الدولة" في قنا

السعودية ترد على قطر: الدول التي تملك قرارها تعلن مواقفها أثناء الاجتماعات وليس بعد انتهائها

الجامعة العربية تحذر إسرائيل من المساس بمكانة "المسجد الأقصى"

كشكول

المالية توافق علي دعم رواتب معلمي النظام الجديد بـ 150 مليون "مستند"

كليات المنيا تٌقيم حفل إفطار جماعي للطلاب وأعضاء التدريس والعاملين

أستاذ قانون دولي: شخصية المحامي بالمسلسلات الرمضانية إهانة للمحامين

محافظ الجيزة يستبعد معلما بالمتابعة الفنية بمديرية التعليم

ننشر شروط صرف حافز الإثابة للعاملين بـ"التعليم الجديد"

الأمصار

بعد رفض المرشحين.. "الدستوري الجزائري" يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية

مقتل وإصابة 4 ضباط في اشتباكات مع "داعش" في العراق

عريقات: إسرائيل تهدد أمن الشرق الأوسط بدوامة عنف جديدة

صحيفة: صلاح يقف خلف ميسي في سباق الكرة الذهبية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 50 فلسطينيا من الضفة الغربية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

كوريا الشمالية تغزو العالم بـ"خوخ سوكشون 3" المقاوم للطقس

شاهد.. راكب يعتدي على سائق تاكسي بوحشية

كوريا الشمالية تتحدى العالم بـ"الخوخ"

الصحة

شوائب البشرة قد ترجع إلى اضطراب الأمعاء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎