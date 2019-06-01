الان بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام بدون تقطيع مباراة tottenham - Liverpool مشاهدةlive

قاد اللاعب محمد صلاح المحترف بالدورى الإنجليزي ليصبح أول لاعب مصري يسجل في دورى أبطال أوروبا ويحرز هدفا من خلال ضربة جزاء

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الان بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام بدون تقطيع

وعلى الرغم من عدم وصول محمد صلاح هذا الموسم لنفس المستوى التهديفي لأول مواسمه في ليفربول الذي سجل خلاله 44 هدفا بجميع المسابقات، بينما أحرز خلال موسمه الثاني 26 هدفا حتى الآن، فإنه هو من رفع مستوى التوقعات بالنسبة لأدائه بفضل إحصائياته المميزة وتحطيمه الأرقام القياسية.

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Live .. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر السبت 1 يونيو 2019

الان بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام بدون تقطيع

ويمتلك صلاح خبرة كبيرة في مواجهة خصم هذا العام، حيث جاء آخر أهداف فريقه في توتنهام، بالمباراة السابقة بين الفريقين في "البريميرليج" نهاية مارس الماضي في (أنفيلد)، من كرة رأسية ارتدت من الحارس وسجلها المدافع توبي ألدرفيرلد بالخطأ في مرماه ليفوز الريدز (2-1)، مما سيجعله مصدر خطورة طوال مواجهة اليوم على دفاعات "السبيرز" خاصة الظهير الأيسر داني روز الذي سيتولى مراقبته ومحاولة إيقافه.

الان بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام بدون تقطيع