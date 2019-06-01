أمير الكويت: لابد من الالتزام باتفاق السويد لحل أزمة اليمن

قال أمير الكويت الشيخ صُباح الأحمد الجابر الصُباح، إن القضية الفلسطينية ما زالت على قائمة أولوياتنا، ولابد من تفعيل الجهود العربية لحل السلام في المنطقة، مع الاستناد إلى حق الشعب الفلسطيني في إقامة دول مستقلة عاصمتها القدس الشريف.



وأضاف الصباح، خلال مشاركته في أعمال القمة الإسلامية المقامة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، أن الوضع في اليمن يمثل تحديًا آخر، وعلى الرغم من الجهود الدولية لحل أزمة اليمن، إلا أنها لم تفلح في إنهاء الأزمة تمامًا، داعيًا إلى الالتزام باتفاق السويد لحل مشكلة اليمن.



وأشار الصباح، إلى أن الوضع في سوريا قاسي، وأنه لابد من حل الأزمة السورية التي دخلت في عامها التاسع، مع استمرار معاناة الشعب السوري الشقيق، داعيًا إلى التوصل لحل هذه الأزمة الإنسانية.