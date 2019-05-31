يوسف ابن الحوامدية.. طالب ثانوي بدرجة فنان تشكيلي (صور)

"الفن لا عمر له".. من الأقوال التي طبقها يوسف عبد الحميد، طالب بالثانوية العامة، ابن قرية "الحوامدية" بمحافظة الجيزة.



احترف يوسف الرسم وهو في سن صغير، فبمجرد النظر إلى لوحاته، تشعر وكأنها رُسمت على يد فنان تشكيلي مخضرم.



يتميز فن إسلام، بالمزج بين الحياة العصرية والغموض، حيث يعتمد في رسمه على توضيح صورة أو موقف معين، الأمر الذي ميزه عن باقي جيله.



"بحلم ادخل كلية فنون جميلة".. من الأحلام التي يسعى إليها الفنان الصغير، بالإضافة إلى افتتاح "جاليري" صغير لعرض أعماله.



لم يجد يوسف، سوى موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منصة لعرض أعماله التي أشاد بها الكثير، حيث تفاعل الكثير من متابعيه مع اللوحات المعروضة على صفحته الشخصية.