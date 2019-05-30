ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا في تعاملات الأربعاء، لتنهي 3 أيام من التراجع، مع سعي المتعاملين إلى الملاذ الاستثماري الآمن في ظل تراجع أسعار الأسهم وارتفاع الدولار، في ظل المخاوف من استمرار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين واحتمالات تحوله إلى حرب تجارية شاملة.

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير إعلامية صينية عن احتمال فرض الصين قيود على صادراتها من المعادن النادرة ذات الأهمية الحيوية للعديد من الصناعات، وبخاصة صناعة الإلكترونيات والسيارات والأسلحة في الولايات المتحدة التي تستورد 80% من احتياجاتها من هذه المعادن من الصين.

وارتفع مؤشر العملة الأمريكية إلى 21ر98 نقطة قبل أن يتراجع إلى 12ر98 نقطة ليظل مرتفعا بمقدار 17ر0 نقطة عن مستواه أمس.

وارتفع سعر المعدن الأصفر في تعاملات اليوم الأربعاء بمقدار 90ر3 دولار أي بنسبة 3ر0% إلى 1281 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 091ر0 دولار إلى 411ر14 دولار للأوقية تسليم يوليو المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0320ر0 دولار إلى 6640ر2 دولار للرطل تسليم يوليو المقبل.

وكانت شركة هواوي الصينية العملاقة قد تقدمت بدعوى لقاض اتحادي في ولاية تكساس الأمريكية تطعن فيها على قرار حظر الوكالات الاتحادية الأمريكية والمتعاقدين من شراء معداتها، باعتباره "ينتهك الدستور".

وقدمت الشركة الصينية اليوم الجمعة مذكرة قضائيا تطعن في دستورية جزء من "قانون سلطة الدفاع الوطني 2019" الذي حظر على المؤسسات الحكومية الأمريكية شراء معدات "هواوي".

وقالت "هواوي" في بيان إن هذه الخطوة تستهدف تسريع عملية وقف "التحرك غير القانوني" ضد الشركة.

كانت الشركة الصينية قد أقامت في مارس الماضي دعوى قضائية للطعن في دستورية القانون الذي يحد من مبيعات معداتها في السوق الأمريكية.

وقال "سونج ليوبينج" مدير الشؤون القانونية في "هواوي" إن "السياسيين في الولايات المتحدة يستخدم قوة أمة بالكامل لمطاردة شركة خاصة".