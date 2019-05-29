تشيلسي يحرز الهدف الأول أمام أرسنال في نهائي الدورى الأوروبي

سجل الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم فريق تشيلسي هدف التقدم في شباك أرسنال خلال أحداث المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي المقامة على ملعب باكو الأولمبي.



وجاء الهدف في الدقيقة 49 بعد كرة عرضية من إيمرسون قبل أن يحولها جيرو برأسه بشكل رائع في شباك الحارس بيتر تشيك حارس أرسنال.



يشار إلى أن تشكيل تشيلسي يتكون من:

حراسة المرمى: كيبا.

الدفاع: أزبليكويتا، كريستينسين، دافيد لويز، إيمرسون.

الوسط: كانتي، جورجينهو، كوفاسيتش.

الهجوم: بيدرو، هازارد، جيرود.

ويتواجد على دكة البدلاء: كاباليرو، كيومينج، كاهيل، زاباكوستا، أمبادو، ألونسو، ماكيشران، جالاجير، باركلي، ويليان، هيجواين.