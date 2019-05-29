القاهرة : الأربعاء 29 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
مباريات
الأربعاء 29/مايو/2019 - 06:12 م

كورة اون لاين مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال بث مباشر يلاشوت يوتيوب

كورة اون لاين مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال بث مباشر يلاشوت يوتيوب

كورة اون لاين مشاهدة
الدستور
dostor.org/2647978

مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال بث مباشر اليوم الاربعاء 29-5-2019 في نهائي الدوري الاوروبي على ملعب باكو عاصمة آذربيجان.

تشيلسي تأهل إلى تلك المباراة على حساب آينتراخت فرانكفورت، بينما جاء تأهل آرسنال على حساب فالنسيا.

موعد مباراة تشيلسي وآرسنال:

تنطلق تلك المباراة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة والمُعلق:

تُذاع مباراة تشيلسي وآرسنال عبر قناة bein sports hd1، وذلك بصوت المُعلق "حفيظ دراجي" و"حسن العيدروس".

كذلك ستُذاع عبر قناة bein sports hd2، وذلك بصوت المُعلق "علي محمد علي" و"سوار الذهب".

التشكيل المتوقع لتشيلسي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: لويز، زاباكوستا، ألونسو، أزبيليكويتا.

خط الوسط: كانتي، جورجينيو، كوفاسيتش.

خط الهجوم: هازارد، ويليان، هيجواين.

التشكيل المتوقع لآرسنال:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: سوكراتيس، موستافي، كولاسيناك، ليشتشتاينر.

خط الوسط: رامسي، تشاكا، جاندوزي.

خط الهجوم: أوباميانج، لاكازيت، أوزيل.




موضوعات متعلقة

يلا شوت .. مشاهدة مباراة توتنهام وأرسنال بث مباشر اون لاين نصف نهائي كأس انجلترا يوتيوب كورة لايف

fel3arda ليفربول ضد ارسنال | مشاهدة مباراة liverpool اليوم | يلا شوت مباراة ليفربول وارسنال

ARSENAL.. مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر - يوتيوب

بين سبورت LIVE | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال اليوم بث مباشر يلا شوت

اقرأ أيضًا
منذ شهر

مباراة ليفربول وبرشلونة

منذ شهرين

مباراة ليفربول وتوتنهام

منذ شهرين

مباراة الأهلي والزمالك

منذ شهرين

مباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019

منذ 3 شهر

مباراة الاهلي وفيتا كلوب

منذ 3 شهر

مباراة الاهلى وفيتا كلوب

الآن

مكة تستضيف 3 قمم خليجية وعربية وإسلامية لبحث التهديدات فى المنطقة

بتروجيت يهدد اتحاد الكره المصري باللجوء لـ "فيفا"

"الأوقاف" توفر 200 مليون جنيه لـ"التضامن" لدعم 100 قرية فقيرة

"ديانة أم مذهب فلسفي".. ماذا تعرف عن "الطاوية"؟

ads
الأكثر قراءة

"الشركة المتحدة": أحمد مجاهد وراء منع "تايم سبورت" من تصوير ستاد الدفاع

"ديانة أم مذهب فلسفي".. ماذا تعرف عن "الطاوية"؟

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

إحالة المطربة "شيما" للمحاكمة بتهمة الدعارة

ألبومات الصور

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

طقس حار بشوارع مصر

صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

حفل إفطار نادي الأهلي

رياضة

مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال بث مباشر اليوم الاربعاء 29-5-2019 في نهائي الدوري الاوروبي

ساديو ماني: مسرور باهتمام ريال مدريد

أحمد حجازي يقترب من كبار أندية الدوري الانجليزي

نجم الساعة

بعد فوزها بالحذاء الذهبى بالدورى الإنجليزى.. من هى سارة عصام؟

الأكثر قراءة

"الشركة المتحدة": أحمد مجاهد وراء منع "تايم سبورت" من تصوير ستاد الدفاع

"ديانة أم مذهب فلسفي".. ماذا تعرف عن "الطاوية"؟

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

إحالة المطربة "شيما" للمحاكمة بتهمة الدعارة

الرئيس نيوز

"المركزي" يرد على اتهامات دعمه للجنيه في وجه الدولار

تشريعية النواب توصي بزيادة موازنة الجهات القضائية 15%

فاينانشيال تايمز: أوروبا لا تريد أن تستقبل "دواعشها"

البرلمان الإفريقى يهنئ السيسى بتسلم مصر لـ«هشام العشماوى»

تعرَّف على أسباب إعادة محاكمة عشماوي أمام القضاء

كشكول

ألسن عين شمس تفعل الشراكة المجتمعية مع فودافون

ورشة فنون تشكيلية لأطفال مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس

امتحانات "دراسات" بورسعيد دون شكاوى طلابية و4 محاضر غش فى "الفقه المقارن"

امتحانات "لغة عربية" المنوفية بدون شكاوى و3 محاضر غش فى أربعة أيام

تخصيص قطعتي أرض لإقامة مدرستين إعدادي بسوهاج

الأمصار

وفد "العجيلات" يدعو لوقف الاعتداء على طرابلس

تفتيش مركزي للشاحنات الغذائية شرق طرابلس

رئيس الأركان الأمريكي : روسيا تشكل خطرًا على حلف الناتو

الحدادي ظهير منتخب تونس ينضم للاتفاق السعودي

هيكينج مدرب جلادباخ السابق يتولى قيادة هامبورج

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

دراسات أثرية في أبوظبي تكشف تفاصيل الحياة قبل ثلاثة آلاف عام

شاب صيني يبيع كليته من أجل شراء آيفون.. والنتيجة: أصيب بالشلل

مصر للطيران تتسلم طائرتي دريملاينر الشهر القادم

الصحة

دراسة: الرياضة الجماعية تساعد فى تخطى تجارب الطفولة السلبية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎