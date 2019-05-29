مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال بث مباشر اليوم الاربعاء 29-5-2019 في نهائي الدوري الاوروبي على ملعب باكو عاصمة آذربيجان.





تشيلسي تأهل إلى تلك المباراة على حساب آينتراخت فرانكفورت، بينما جاء تأهل آرسنال على حساب فالنسيا.





موعد مباراة تشيلسي وآرسنال:





تنطلق تلك المباراة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.





القناة الناقلة والمُعلق:





تُذاع مباراة تشيلسي وآرسنال عبر قناة bein sports hd1، وذلك بصوت المُعلق "حفيظ دراجي" و"حسن العيدروس".





كذلك ستُذاع عبر قناة bein sports hd2، وذلك بصوت المُعلق "علي محمد علي" و"سوار الذهب".





التشكيل المتوقع لتشيلسي:





حراسة المرمى: كيبا.





خط الدفاع: لويز، زاباكوستا، ألونسو، أزبيليكويتا.





خط الوسط: كانتي، جورجينيو، كوفاسيتش.





خط الهجوم: هازارد، ويليان، هيجواين.





التشكيل المتوقع لآرسنال:





حراسة المرمى: لينو.





خط الدفاع: سوكراتيس، موستافي، كولاسيناك، ليشتشتاينر.





خط الوسط: رامسي، تشاكا، جاندوزي.





خط الهجوم: أوباميانج، لاكازيت، أوزيل.















