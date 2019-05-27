رونار يكشف قائمة منتخب المغرب لكأس أمم إفريقيا 2019

أعلن الفرنسي هيرفي رونار المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم اليوم الإثنين، القائمة الأولية لمنتخب "أسود الأطلس"، وذلك استعدادا لخوض غمار نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.



ولم تشهد القائمة الأولية مفاجآت تذكر، حيث شهدت تواجد كل اللاعبين الذين شكلوا الركيزة الأساسية للمنتخب المغربي في الفترة الأخيرة، إضافة إلى عودة المهاجم "القناص" عبدالرزاق حمد الله هداف النصر السعودي إلى القائمة، بعد غياب طويل.



يذكر أنه تم سحب قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا في أبريل الماضي، ومن المقرر إقامتها في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، وأوقعت "أسود الأطلس" في المجموعة الرابعة، إلى جانب كوت ديفوار، وجنوب إفريقيا، وناميبيا.