الأمن العام يضبط 176 سلاحًا ناريًا و1034 ذخيرة

واصل قطاع الأمن العام حملاته المكبرة بناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وذلك من خلال الاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي في مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، للحد من الجريمة.



أسفرت جهود تلك الحملات التي أشرف على تنفيذها اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة، عن ضبط 176 قطعة سلاح نارى بحوزة 155 متهمًا، بينهم 57 بندقية، 1034 طلقة مختلفة الأعيرة، 30 خزينة متنوعة، و208 أسلحة بيضاء.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.