روسيا: الضغط الأمريكي على كوبا يتعارض مع القانون الدولي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي بعد محادثاته مع نظيره الكوبي برونو رودريجيز باريلا، إن الضغط المتزايد للولايات المتحدة على كوبا، بموجب قانون هيلمز-بيرتون يتعارض مع القانون الدولي.



وأضاف لافروف "القرار الذي تم إقراره في واشنطن يتناقض بشكل جذري مع القانون الدولي ومطالب الأغلبية الساحقة من أعضاء المجتمع الدولي".



بدوره، أشار وزير الخارجية الكوبي إلى أن قانون هيلمز - بيرتون كان جزءًا لا يتجزأ من سياسة الولايات المتحدة للضغط على الدول الثالثة.



وفي وقت سابق، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو أنه اعتبارًا من 2 مايو، يمكن لمواطني الولايات المتحدة رفع دعوى قضائية ضد الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة التي تم الاستيلاء عليها خلال الثورة الكوبية، والتي أصبحت ممكنة بسبب التطبيق الكامل للمادة الثالثة من قانون هيلمز-بيرتون، مشروع قانون أقره الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون في عام 1996.