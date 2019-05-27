بلنسية يحتفل بلقبه التاريخي في كأس ملك إسبانيا

احتفل نادي بلنسية الإسباني لكرة القدم الليلة الماضية بفوزه ببطولة كأس ملك إسبانيا وسط الألاف من أنصاره، وذلك بعدما تجول في حافلة مع كأس البطولة طوال ساعتين في مدينة بلنسية، معقل النادي.



وكان بلنسية قد توج بلقب كأس ملك إسبانيا أول أمس السبت إثر تغلبه على برشلونة 2 1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب بينيتو فيامارين، معقل نادي إشبيلية.



وعقب وصوله إلى المطار قادما من إشبيلية، توجه الفريق البطل إلى ملعب النادي "مستايا" مباشرة وسط حشد هائل من جماهيره ووسط تواجد أمني مكثف لتأمين الانتخابات البلدية الجارية في إسبانيا هذه الأيام.



وداخل المستايا خرج لاعبو بلنسية ومدربهم جارسيا تورال لتحية الجماهير، التي ملأت مدرجات الملعب، حاملين كأس البطولة.



وقال داني باريخو، قائد بلنسية: "إنه أمر لا يمكن وصفه، هذا أول لقب لي مع بلنسية بعد ثمانية مواسم هنا، لا أجد الكلمات، لقد تمكنت من رفع كأس لبلنسية وهو أمر لن أنساه أبدا".



ومن جانبه، أشار مهاجم بلنسية، الفرنسي كيفين جاميرو، إلى الهدف الذي سجله في مرمى برشلونة في تلك المباراة النهائية وإلى لحظة النشوة التي اعترته عند رفع كأس البطولة، حيث قال: "لقد أنهينا الموسم على القمة وحققنا لقبا وهذا ما كنا نريده، لحظة رفع الكأس كانت مميزة".