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التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
رياضة
الإثنين 27/مايو/2019 - 03:50 ص

شاهد.. "فيفا" يهنئ الزمالك بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية

شاهد.. فيفا يهنئ
شاهد.. "فيفا" يهنئ الزمالك بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية
dostor.org/2644600

هنأ الحساب الرسمي للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، نادى الزمالك بالفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربى.

وغرد الحساب الرسمي لـ"فيفا"، عبر "تويتر": "نبارك لنادي الزمالك فرحة التتويج الأول بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية.. ألف مبروك للنادي العريق وجماهيره وتمنياتنا بدوام الفرحة والمزيد من البطولات".

وكان نادي الزمالك توج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد تفوقه بضربات الترجيح على نهضة بركان المغربي 5-3 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما في استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وفاز الزمالك في لقاء الإياب 1-0 بهدف لمحمود علاء، وهي نفس نتيجة الذهاب لفائدة نهضة بركان.

شاهد.. "فيفا" يهنئ الزمالك بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية
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