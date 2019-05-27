بالصور.. جماهير الزمالك بالسويس تحتفل بالفوز بالكونفدرالية

شهدت محافظة السويس احتفالات لجماهير الزمالك عقب حصوله على بطولة كاس الاتحاد الأفريقى (الكونفدرالية) عقب تغلبه على نادى نهضة بركان المغربى فى نهائى كأس الاتحاد الأفريقى الذى أقيم أمس الأحد فى ستاد برج العرب بالإسكندرية.



وخرج جماهير الزمالك من التجمع الذى أقيم فى منطقة الملاحة القديمة، وضم الاف من جماهير النادى الأبيض فى مسيرة امتدت بطول شارع الجلاء وشارع الشهداء احتفالا باللقب الإفريقى.



وردد جماهير الزمالك هتافات "جنش هو الأصل احسن جون فى مصر" و"الزمالك بطل افريقيا".



ونجح الزمالك في حصد اللقب عبر ركلات الترجيح حيث سجل كلا من خالد بوطيب، محمود علاء، عبد الله جمعة، يوسف أوباما وأحمد سيد "زيزو" في ركلات الزمالك الخمس، بينما سجل إسماعيل المقدم، لابا كودجو وإيسوفو دايو لنهضة بركان وأهدر حمدي العشير ركلة واحدة.