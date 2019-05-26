تردد قناة time sport | مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان على استاد برج العرب

أحرز محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هدف التقدم في شباك نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية من ركلة جزاء.





جاء الهدف في الدقيقة 54 من ركلة جزاء سددها على يمين الحارس.





واحتسب الحكم باملاك تيسيما ركلة جزاء في الدقيقة 53 بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو VAR التي أثبتت وجود لمسة يد على مدافع نهضة بركان بعد اعتراض من محمود كهربا لاعب الزمالك.