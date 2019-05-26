بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الاحد 26 مايو

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم الأحد على ملعب برج العرب، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية 2019 ف يمواجهة نارية والاقوى خلال الموسم الجاري.





وحضر الالاف من جمهور نادي الزمالك اليوم في مدرجات برج العرب قادمين مكن جميع المحافظات المصرية، لدعم ومؤازرة الزمالك، للتويج بلقب الكونفدرالية الافريقية.





وتشهد صفوف الزمالك غيابات بالجملة عقب الكارت الصفر الذي حصل عليه حمدي النقاز خلال مباراة الذهاب في المغرب، باعتبارها البطاقة الثالثة في البطولة، بجانب عمر السعيد، وفرجاني ساسي لللإصابة.





وتأمل جماهير الزمالك بالتوويج باللقب الافريقي بعد غياب عن القلعة البضاء مدة زادت عن 10 سنوات من خزائن النادي العتيقة، ليحصد النادي البطولة الكونفدرالية.





وتذيع قناة تايم سبورت لقاء الزمالك ونهضة بركان اليوم الاحد على ملعب برج العرب، في نهائي الكونفدرالية بتشكيل مكون من حراسة المرمى :محمود جنش

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني

خط الوسط: طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن ومحمود كهربا

خط الهجوم: حميد أحداد







