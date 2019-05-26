القاهرة : الأحد 26 مايو 2019
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التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
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الأحد 26/مايو/2019 - 06:04 م

Match zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك الآن بث حي Tarek Hamed كورة لايف

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مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر
سيد عبد الحفيظ
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مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بث مباشر اليوم الاحد 2019/5/19 رابط بث مباشر نهائي كاس الكونفدرالية الزمالك ونهضة بركان الان

بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة البركان المغربي، مشاهدة الزمالك ونهضة البركان المغربي، يحل نادي الزمالك المصري ضيفا ثقيلا على نظيره نهضة بركان المغربي مساء اليوم الأحد في ذهاب نهائي الكونفدرالية، وتعد مباراة الغد هي الأصعب للسويسري “كريستيان جروس” منذ توليه مهمة تدريب الأبيض، حيث يدخل الزمالك اللقاء بدون حارسه الأساسي “محمود جنش” الذي تعرض للطرد في إياب نصف النهائي أمام النجم الساحلي بسوسة.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة البركان المغربي اليوم الاحد 2019/5/19 رابط بث مباشر نهائي كاس الكونفدرالية الزمالك ونهضة بركان الان

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مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان
مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة البركان تقطيع رابط بث مباشر يوتيوب الزمالك ضد النادي المغربي كورة لايف كورة ستار بال بالإضافة إلى غياب الحارس البديل “عماد السيد” للإصابة، ومن المقرر أن يتم الاعتماد على الحارس الشاب “عمر صلاح”، وفي حالة إصابته لن يكون متواجد سوى لاعب ليس له علاقة لحراسة المرمي ويتوقع أن يكون المهاجم “عمر السعيد”، الذي تولى مهمة حراسة مرمي الفريق في مباراة سوسة بعد طرد جنش.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة البركان المغربي اليوم الاحد 2019/5/19 رابط بث مباشر نهائي كاس الكونفدرالية الزمالك ونهضة بركان الان.

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