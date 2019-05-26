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الأحد 26/مايو/2019 - 05:40 م

وقف برنامج شيخ الحارة لمدة شهر

وقف برنامج شيخ الحارة
الحسين عبيد
dostor.org/2644270

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج شيخ الحارة لمدة شهر، على خلفية الشكاوى المقدمة ضده وضد مقدمته بسمة وهبة.

وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى التابعة للمجلس عقب اجتماع لجنتي الرصد والشكاوى، اليوم، إن اللجنتان رصدا في تحقيقهما بحلقات البرنامج مخالفات بينها الحض على التمييز والكراهية والخوض في الأعراض وعدد آخر من الاتهامات.

وأوضح شوقي، أنها ستستكمل التحقيقات ضد البرنامج في شكاوى أخرى.

كما قررت اللجنة إحالة خالد الغندور، لنقابة الإعلامين للتحقيق معه في شكاوى مقدمة ضده، فضلًا عن إحالة 3 شكاوى مقدمة من رئيس الزمالك لنقابة الصحفيين للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد كتاب صحفيين.

وناقشت اللجنتان، التقرير النصف شهري عن أداء الشاشات في رمضان من برامج وإعلانات ومسلسلات، وتبين من التقرير انخفاض حجم المخالفات بشكل ملحوظ عن العام الماضي وبنسبة كبيرة، وتستكمل اللجنة تحقيقاتها في اجتماعها الثلاثاء القادم.

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