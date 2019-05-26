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الزمالك ونهضة بركان - يوتيوب

الزمالك ونهضة بركان
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الزمالك ونهضة بركان بث مباشر

الزمالك ونهضة بركان

الزمالك نهضة بركان

موعد مباراة الزمالك ونهضة البركان

مباراة الزمالك ونهضة بركان

موعد الزمالك ونهضة بركان      

الزمالك و نهضة البركان

مواجهات الزمالك ونهضة بركان

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة الزمالك ونهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية، للحكم الإثيوبى باملاك تسيما، ويعاونه، فهم زكالى زويس من جنوب إفريقيا والحاج ماليك سامبا من السنغال والحكم الرابع التونسى صادق السالمى، أما حكم الـ VARفسيكون الزامبى جيناوى سكاوزى.

ستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه نهضة بركان المغربي، في مباراة نارية، في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

تنطلق المباراة بين الزمالك ونهضة بركان في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، وسط حضور 70 ألف متفرج.

يدخل نادي الزمالك مباراة اليوم، ولا بديل عن الفوز بفارق هدفين، مستغلا عاملي الأرض والجمهور، من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية.

وكان أخر تواجد لنادي الزمالك على منصات التتويج القارية، عام 2003، عندما فاز بالسوبر الإفريقي على حساب نادي الوداد المغربي.

يسعي فريق نهضة بركان المغربي للفوز والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، والحفاظ على نتيجة الذهاب التي أنتهت بهدف نظيف سجلة اللاعب التوجولي لابا كودجو في الثواني الأخير من زمن المباراة.

ومن المنتظر ان يعود لصفوف الزمالك في مباراة اليوم، محمود جنش الحارس الأساسي للفريق، فيما يفقد الفريق خدمات كلا من عمر السعيد وحمدي النقاز للإيقاف.

تذاع المباراة بين الزمالك ونهضة بركان، علي قناة beIN SPORTS HD 1 و "TIME SPORT" التي تبث على التليفزيون الأرضي المباراة.

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