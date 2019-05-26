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نقدم لكم البث المباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء علي استاد برج العرب في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز مستغلا عاملي الأرض والجمهور للتتويج بأول لقب أفريقي منذ عام 2003 حينما حصد لقب السوبر الأفريقي علي حساب الوداد المغربي.

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كما يحاول فريق نهضة بركان الحفاظ على نتيجة مباراة الذهاب التي فاز بها علي الزمالك بنتيجة هدف دون رد للوصول لـ أول بطولة أفريقية في تاريخه منذ ان تأسس عام 1938 والبطولة الثانية بعد تحقيق لقب كأس العرش المغربي عام 2018 .

GOAL: الزمالك بث مباشر| مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة ستار kora hdبث مباشر الزمالك ونهضة بركان كورة لايف كورة ستار بث مباشر

مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي تشهد حضور 70 ألفا من جماهير القلعة البيضاء علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.