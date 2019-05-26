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الأحد 26/مايو/2019 - 01:49 م

ارتفاع جميع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2643963

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة أولى معاملات الأسبوع، اليوم الأحد، على ارتفاع واضح بدعم من عمليات شراء مؤسسية على خلفية ما تردد من أنباء حول توصل مصلحة الضرائب ومسئولو شركة جلوبال تيليكوم القابضة إلى اتفاق تسوية لضرائب الأخيرة قبل الشطب من البورصة.

واصل رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة استرداد خسائره البالغة نحو 6.7 مليار جنيه لينهى التعاملات عند مستوى 758.3 مليار جنيه.

على صعيد المؤشرات، فقد شهد ارتفاعًا جماعيًا، حيث صعد المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس30" بنسبة 1.49 % بما يعادل 205 نقطة ليغلق عند مستوى 13981 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوى "اى جى اكس70" بنسبة 31. 0 % بما يعادل 1.89 نقطة، ليغلق عند مستوى 605.5 نقطة، وسط استمرار تراجع قيم وأحجام التعاملات التى لم تزد عن 378.8 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 116.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 13.9 ألف صفقة بيع وشراء.

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