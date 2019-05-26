التونسي فرجاني ساسي يشارك في مران الزمالك

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عودة التونسي فرجاني ساسي للمشاركة من جديد بعد فترة طويلة من الغياب بداعي الإصابة.



واختتم فريق نادي الزمالك تدريباته قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفيدرالية المقرر لها مساء الأحد باستاد الجيش المصري في برج العرب.



وخاض فرجاني تدريبه مع الزمالك لأول مرة بعد فترة غياب طويلة عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة حسنية أغادير المغربي في إياب ربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.



جدير بالذكر أن اللاعب فرجاني ساسي يغيب عن صفوف الزمالك في مباراة الغد وذلك لعدم اكتمال جاهزيته حتى الآن ورفض الجهاز الطبي للمنتخب التونسي التعجل في مشاركته.