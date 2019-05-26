رئيس ألمانيا يحث مواطنيه على المشاركة في الانتخابات الأوروبية

ناشد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مواطني بلاده المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي التي

تجرى اليوم الأحد.



وقال شتاينماير اليوم خلال الإدلاء بصوته في مقر لجنة انتخابية بجنوب العاصمة برلين: "وجود ألمانيا ديمقراطية في أوروبا متحدة حظ عظيم".



وأضاف: "أرى أنه من المجدي العمل لأجل ذلك، وقبل كل شيء من المجدي الذهاب للتصويت اليوم"، معربا عن أمله في أن يقوم بذلك أكبر عدد ممكن من المواطنين اليوم.



وتوجه شتاينماير بالشكر لموظفي اللجان الانتخابية في ألمانيا والذين تزيد أعدادهم على 600 ألف شخص، موضحا أنهم يعملون من أجل أن يتسنى إجراءالانتخابات بشكل قانوني.



وتوجه شتاينماير اليوم للإدلاء بصوته في الانتخابات الأوروبية برفقة شريكة حياته إلكه بودنبندر.

وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى المشاركة في الانتخابات الأوروبية، وغرد: "الصديقات والأصدقاء، فلتذهبوا للتصويت! لن ندع صانعي الخوف يدمرون أوروبا".

