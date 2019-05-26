ترامب يبتسم من الشتائم الموجهة ضد نائب الرئيس السابق جو بايدن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر الأحد أنه "ابتسم" في مواجهة الشتائم التي أطلقتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية ضد نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي وصفته بـ"الأحمق" و"الغبي ذي مستوى ذكاء منخفض" على إثر انتقادات وجهها لكيم.



وتساءل ترامب "هل يمكن أن تكون هذه إشارة موجهة لي؟". وبايدن المرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي يأمل في منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2020 في الولايات المتحدة.



يأتي هذا في الوقت الذي أطلقت فيه كوريا الشمالية تجربتين لأسلحة قصيرة المدى خلال أقل من أسبوع، في أول اختبارات من هذا النوع منذ أكثر من عام.



وانتهت القمة الثانية بين الرئيس ترامب وزعيم كوريا الشمالية في هانوي في فبراير بدون اتفاق أو حتى بيان مشترك، بعدما فشل الطرفان في الاتفاق على تخفيف العقوبات على بيونغ يانغ مقابل تخليها عن برامجها الصاروخية والنووية.