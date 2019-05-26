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الأحد 26/مايو/2019 - 07:29 ص

باحثون أمريكيون يطورون اختبارًا يكشف مستويات التوتر

باحثون أمريكيون يطورون
باحثون أمريكيون يطورون اختبارًا يكشف مستويات التوتر
أ ش أ
dostor.org/2643480

طور باحثون أمريكيون اختبارًا جديدًا باستخدام الأشعة فوق البنفسجية يكشف بسهولة قياس هرمونات الإجهاد الشائعة باستخدام العرق أو الدم أو البول أو اللعاب.

وقال أندرو ستيكل، الباحث البارز في ولاية "أوهايو": "قد لا يوفر لك كل المعلومات، لكنه يخبرك ما إذا كنت بحاجة إلى محترف يمكنه تولي المسؤولية".

وطور باحثو جامعة كاليفورنيا جهازًا يستخدم ضوءًا فوق بنفسجي لقياس هرمونات التوتر في قطرة من الدم أو العرق أو البول أو اللعاب، وعكفوا على دراسة أجهزة الاستشعار البيولوجي لسنوات في مختبر الإلكترونيات النانوية.

كما تم مراجعة طرق تشخيص نقاط الرعاية الخاصة بالعلامات الحيوية للتوتر، وأظهرت التجارب الأولية فعالية الاختبار المطور بنسبة كفاءة بلغت 90% في الكشف عن مستويات التوتر بين الكثيرين.

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