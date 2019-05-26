تقارير: فالفيردي سيعلن استقالته من قيادة برشلونة

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن إرنستو فالفيردي في طريقه لإعلان استقالته قريبا، بينما بدا الحزن على ليونيل ميسي عقب الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا.



وقالت TV3 الإسبانية إن فالفيردي سيلعن استقالته قريبًا عقب الخسارة أمام فالنسيا والاكتفاء بلقب الدوري المحلي هذا الموسم.



وفاز فالنسيا على برشلونة 2-1 ليحرز لقب كأس ملك إسبانيا منهيا سلسلة مؤلفة من أربعة ألقاب متتالية حصدها الفريق الكتالوني على صعيد البطولة وحرمه من الثنائية المحلية عقب فوزه بالليغا.



وسجل كيفن غاميرو ورودريغو مورينو في الشوط الأول ليمنحا فالنسيا بقيادة مدربه مارسيلينو السيطرة على النهائي الذي أقيم في استاد بنيتو فرمارين في اشبيلية في ظل أجواء شديدة الحرارة.



وعانى برشلونة الذي نال 30 لقبا للكأس المحلية وهو ما يشكل رقما قياسيا بدون الثنائي المصاب لويس سواريز وعثمان ديمبلي لكن ميسي أعاد الفريق إلى أجواء اللقاء بإنهائه الكرة في الشباك من مسافة قريبة.



وأضاع جونسالو جيديس فرصة ذهبية لفالنسيا في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الفريق تماسك ليفوز بأول لقب كبير له منذ نيله كأس الملك عام 2008.