الأهلي يصدر بيانًا جديدًا بشأن أزمة الدوري

أصدرت إدارة الأهلي بيانا جديدا منذ قليل تتناول فيه مخاطر عدم استكمال بطولة الدوري قبل بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر الشهر المقبل.



وجاء نصه على النحو التالي:

التفاصيل..



