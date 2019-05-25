القاهرة : الأحد 26 مايو 2019
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رياضة
السبت 25/مايو/2019 - 11:32 م

الأهلي يصدر بيانًا جديدًا بشأن أزمة الدوري

الأهلي يصدر بيانًا
dostor.org/2643374

أصدرت إدارة الأهلي بيانا جديدا منذ قليل تتناول فيه مخاطر عدم استكمال بطولة الدوري قبل بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر الشهر المقبل.

وجاء نصه على النحو التالي:
التفاصيل..

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