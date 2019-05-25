للقضاء على السوق السوداء.. حظر بيع التذكرة أو التنازل عنها بعد شرائها من "تذكرتى"

أكد مصدر مسئول وضع ضوابط لبيع تذاكر البطولة الإفريقية، بحيث لا يحق لأي شخص بيع التذكرة أو التنازل عنها وذلك بعد شرائها من خلال منظومة بيع التذاكر الجديد "تذكرتي".

وأضاف المصدر أن هذا القرار جاء لمنع بيع التذاكر بالسوق السوداء، وضمان إيصالها للمواطنين بالسعر الذي حددته اللجنة المنظمة، وأن المنظومة الجديدة التي تم استخدامها لبيع التذاكر وضعت ضوابط قوية تتمثل في منع من دخول أي شخص غير صاحب التذكرة، من خلال أجهزة تتمكن من قراءة البيانات المسجلة علي التذكرة وربطها ببطاقة المشجع (fan id) وفي حال عدم تطابقهما يتم منع مستخدم التذكرة من الدخول.

وحذر المصدر المواطنين من محاولة شراء التذاكر من السوق السوداء، أو من خلال وسطاء يدعون قدرتهم على توفير التذاكر للمواطنين، موضحا، أنه لا بيع للتذاكر إلا من خلال برنامج تذكرتي الذي تم الإعلان عنه منذ عدة أيام.

