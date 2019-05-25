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السبت 25/مايو/2019 - 06:13 م

كورة اون لاين مشاهدة مباريات برشلونة اليوم بث مباشر اتش دي كورة لايف رابط مباراة برشلونة وفالنسيا

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في سهرة كروية رائعة يلتقي فريقا برشلونة وفالنسيا وجها لوجه في واحدة من المباريات الممتعة مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في المباراة التي تقام على أرضية ملعب بينتو فيامارين في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة الحادية عشر مساءا بتوقيت أبوظبي اليوم السبت الموافق 25 مايو 2019 في المباراة التي تقام بينهما في نهائي كأس ملك إسبانيا 2018-2019 وهي مباراة هامة وقوية لكلا الفريقين خاصة وأن فالنسيا يمني النفس بتحقيق لقب غالي هذا الموسم بينما يسعى برشلونة للتتويج بالثنائية بعدما حسم لقب الليجا الإسبانية منذ أيام بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا
معركة قوية شرسة بين اثنين من أقوى الأندية في إسبانيا وسيقوم موقعنا يلا شوت بلس بعمل بث حي ومباشر للقاء عبر رابط البث السريع مشاهدة مباراة برشلونة اليوم ويدخل العملاق الكتالوني مباراة اليوم وهو يعاني من حالة عدم استقرار فني على الرغم من الفوز بالليجا الإسبانية فمنذ الخروج من دوري أبطال أوروبا بهزيمة ثقيلة على يد ليفربول في أنفيلد بالأربعة بعدما كان الفريق متفوقا في الذهاب بثلاثية نظيفة انقلبت الجماهير على فالفيردي مدرب الفريق وطالبت برحيله والبحث عن مدير فني مميز قاد على قيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما فشل الفريق في التأهل للنهائي للموسم الخامس على التوالي ويسعى فالفيردي لإنهاء مهمته مع الفريق بشكل جيد وترك ذكرى طيبة بالفوز بالثنائية وكان البارسا قد نجح في حصد 87 نقطة من 38 لقاء في الليجا جعلته يحافظ على لقبه وسيدفع فالفيردي بكامل قوته الهجومية في مباراة اليوم بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي فيليب كوتينيو وأيضا الفرنسي عثمان ديمبيلي مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا لايف.

فالنسيا فريق الخفافيش يمني النفس بتحقيق لقب غائب منذ فترة عن خزائن الفريق وستكون المباراة متاحة لمتابعينا الأعزاء عبر موقعنا yalla shoot plus في خدمة خاصة ومميزة لنهائي كأس ملك إسبانيا مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم ونجح الخفافيش في تحقيق ريمونتادا رائعة في الليجا الإسبانية واستطاع أن يدخل المربع الذهبي ويضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا حيث نجح الفريق في إنهاء موسمه في المسابقة الإسبانية بالمركز الرابع برصيد 61 نقطة وحقق الفوز في أخر مبارياته على أتلتيك بيلباو بثنائية نظيفة ويعتمد مارسيلينو جارسيا تورال المدير الفني للخفافيش على كل من نيتو الحارس المخضرم ومورينيو مهاجم الفريق وجديس لاعب الوسط المميز لتحقيق الفوز والتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا والقنوات الناقلة حيث من المقرر أن يقود ألبيرتو أونديانو مالينكو الحكم الدولي الإسباني المباراة وهو حكم دولي مميز ومن أفضل حكام الليجا ويفتقد برشلونة لواحد من أفضل لاعبيه وهو السفاح الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم الفريق وأحد أبرز أسلحته الهجومية بسبب الإصابة التي يعاني منها حيث أجرى جراحة في الركبة منذ أسبوعين ويحتاج للراحة لمدة 6 أسابيع وكان البارسا قد تأهل للمباراة النهائية بعدما أطاح بريال مدريد في نصف النهائي حيث تعادلا ذهابا بهدف لكل فريق قبل ان يفوز البارسا بثلاثية نظيفة في الإياب على الجانب الأخر حجز فالنسيا مقعده في نهائي المسابقة بعدما تجاوز عقبة ريال بيتيس والتقى برشلونة مع فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا من قبل في 3 مواجهات نارية نجح البلوجرانا في الفوز في مباراتين بينما نجح الخفافيش في التتويج بلقب البطولة على حساب برشلونة في نسخة وحيدة.

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