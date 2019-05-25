الجيش الوطني الليبي يسيطر على معسكر اليرموك بطرابلس

نجح الجيش الوطني الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، في السيطرة على معسكر اليرموك بالعاصمة طرابلس.



وأوضح مصدر عسكري ليبي أنه تمت السيطرة على اليرموك بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة، بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، بمحور طريق المطار بالعاصمة طرابلس، وذلك وفق موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية".



وحققت قوات الجيش الوطني تقدما واسعا أمس في كافة المحاور وأهمها محور طريق مطار طرابلس.



والتقى الأسبوع الماضي المشير خليفة حفتر في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأكد له أن الجيش الوطني مستمر في عملياته ضد الجماعات المسلحة ولن يوقف إطلاق النار لأن ظروف هذا الأمر غير متوفرة لتعنت حكومة الوفاق.