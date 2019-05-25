ضبط 130 هاربًا من أحكام قضائية في الوادي الجديد

أعلنت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم السبت، ضبط 130 هاربًا من أحكام قضائية في حملات أمنية بمراكز المحافظة، وفي الأكمنة الحدودية والأمنية، على مدار الأسبوع المنقضي.



تلقى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بضبط 130 هاربًا من أحكام جنائية وجزئية ومستأنفة.



وأسفرت جهود الحملة بقيادة العميد جودت عبدالجبار، رئيس مباحث المديرية، والمقدم خالد صلاح وهبة، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، عن ضبط 4 هاربين من حكم جنائية، و80 حبسًا جزئيًا، و46 هاربًا من حكم حبس مستأنف، كما نجحت إدارة البحث الجنائي، في ضبط 20 هاربًا في الأكمنة الحدودية والأمنية بمداخل وطرق المحافظة الخارجية والسريعة، وتحصيل 114 غرامة جزئية، و8 غرامات مستأنفة و3 مخالفة جزئية.



من جانبه، شدد مدير الأمن على تكثيف حملات تنفيذ الأحكام القضائية بجميع مراكز وقري المحافظة، لسيادة القانون، وفرض هيبة الدولة، وإشعار المواطنين بالعدالة الناجزة.