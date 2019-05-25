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السبت 25/مايو/2019 - 02:43 م

"التضامن" تواجه الزيادة السكانية بـ"مسرح الشارع" في رمضان

التضامن تواجه الزيادة
ولاء جمال
dostor.org/2642958

صرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه في إطار فعاليات تنفيذ برنامج "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية بين أسر تكافُل، ستبدأ الوزارة في استخدام آليات فنية متمثلة في مسرح الشارع على مدى أيام وليالي رمضان للتوعية بالقضية السكانية، وذلك على مستوى المحافظات المستهدفة كجزء من التوعية المجتمعية التى يعتمد عليها البرنامج.

وأكدت "والي"، أنه سيتم تنفيذ 20 عرضًا على مستوى 20 مركزًا بمحافظات المشروع العشرة، على أن تقدم العروض بالمراكز الأكثر كثافة سكانية والمستهدفة من البرنامج خاصة مع التقدم الذي يجده البرنامج، حيث تم تنفيذ 946 ألف و111 زيارة طرق أبواب خلال الفترة من يناير حتى إبريل الماضي، وتم تحويل 141 ألف و300 سيدة للوحدات الصحية وعيادات "٢ كفاية" لتلقي خدمات تنظيم الأسرة بالمجان.

ومن جانبها، أوضحت رنده فارس منسق برامج السكان والتطوع ومشروع "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي، أن العروض ستجوب محافظات المشروع فى الفترة من ٢٤مايو وحتى 21 من يونيو القادم، حيث سيتم تنفيذ العروض بواقع عرضين لكل محافظة، وستحمل العروض عنوان "2 كفاية" حيث ستتناول الشخصيات تقديم قصة إنسانية تعمل على تصحيح أهم المفاهيم الاجتماعية الخاطئة في إطار كوميدي خفيف جذاب وستتم العروض في قلب القرى التي يعمل بها المشروع، ومن المقرر أن يسبق العرض المسرحي عرض تنورة لجذب انتباه الجمهور وحشده وسيقدم العروض طلبة من المعهد العالى للفنون المسرحية ووزارة الثقافة.

وأضافت "فارس"، أن العروض ستجوب محافظات (البحيرة – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان) حيث يُنفَّذ المشروع في 2257 قرية داخل 119 مركز وقد تم تحديد المراكز المستهدفة، وستنطلق العروض على التوالي من محافظة أسوان، حيث ستنفذ بمركزي أسوان ودراو يليها محافظة الأقصر حيث ستنفذ بمركزي الأقصر وأرمنت يليها محافظة قنا بمركزي الوقف وقنا ثم محافظة سوهاج بمركزى جرجا والمنشاة ثم محافظة أسيوط بمركزى أسيوط ومنفلوط يليها محافظة المنيا بمغاغة وبنى مزار يليها محافظة بنى سويف باهناسيا وببا ثم محافظة الفيوم بمركزى الفيوم وسنورس ثم محافظة البحيرة بايتاى البارود وكوم حمادة نهاية بمحافظة الجيزة والتى ستقدم بها العروض بمركزى العمرانية والوراق.

"التضامن" تواجه الزيادة السكانية بـ"مسرح الشارع" في رمضان
"التضامن" تواجه الزيادة السكانية بـ"مسرح الشارع" في رمضان
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