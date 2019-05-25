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السبت 25/مايو/2019 - 02:42 م

محافظة القاهرة تبدأ إزالة منطقة الحكر القديم بحى الشرابية

محافظ القاهرة خالد
محافظ القاهرة خالد عبدالعال
أ ش أ
dostor.org/2642955

أشرف محافظ القاهرة خالد عبدالعال، اليوم السبت، على بدء أعمال إزالة منطقة الحكر القديم بحي الشرابية، والتي تضم 780 أسرة سيتم نقلهم تباعا إلى منطقة المحروسة (1).

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته بتوفير سيارات مجهزة لنقل الملابس والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، حيث إن المساكن الجديدة التي تستعد لاستقبالهم مؤثثة بالكامل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كانت أعمال الإزالة قد انطلقت صباح اليوم لـ28 عقارا تقطنها 57 أسرة بشارع عبدالرحمن سباق بحضور محسن صلاح الدين نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، وهشام أبوالنصر مدير مرافق القاهرة، وعدد من القيادات الأمنية وقوات الأمن، ومصطفى عبدالعزيز السكرتير العام المساعد، ورئيس حي الشرابية ومسئولي الحي.

وأصدر محافظ القاهرة قرارا بتشكيل لجنة لتلقي تظلمات المواطنين برئاسة نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وتضم عناصر من الأمن والجهات الرقابية ومسئولي الحي؛ للنظر في تظلمات المواطنين وبحث أحقيتهم في الحصول على وحدات سكنية، كما أصدر المحافظ تعليماته بالإزالة الفورية لأي عقار يتم إخلاؤه.

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