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السبت 25/مايو/2019 - 11:55 ص

ضبط المتهم بقتل مسنة في بولاق الدكرور

ضبط المتهم بقتل مسنة
ندى حمدي
dostor.org/2642639

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة العثور على جثة ربة منزل، 72 سنة، بغرفة مقيمة بها بطابق أرضى بعقار بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، مصابة بطعنات متفرقة بالجسم.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، 36 سنة، مقيم بذات عنوان المجنى عليها، وله معلومات جنائية مسجلة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وتبين أنه مصاب بخدوش بالوجه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر تسلله إلى غرفة المجنى عليها لسرقتها، ولدى شعورها به تعدى عليها بسكين فأودى بحياتها خشية افتضاح أمره، دون سرقة أى متعلقات خاصة بها، وأضاف أن إصابته نتيجة مقاومة المجنى عليها له.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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