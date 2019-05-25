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الثقافة
السبت 25/مايو/2019 - 05:37 ص

تفاصيل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون

تفاصيل جائزة السلطان
تفاصيل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون
نضال ممدوح
dostor.org/2642314

استضاف المجلس الأعلى للثقافة مساء أمس الجمعة٬ اللقاء التعريفي لتفاصيل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في دورتها الثامنة 2019 في مجالات: "أدب الرحلات - دراسات علم الاجتماع - الطرب العربي".

بدأ اللقاء في التاسعة بحضور السفير علي بن أحمد العيسائي - سفير سلطنة عمان بالقاهرة، والدكتور ناصر بن حمد الطائي - عضو مجلس أمناء الجائزة، راشد بن حميد الدغيشي - مدير مكتب الجائزة، وعدد من أعضاء الهيئة التنظيمية للجائزة؛ بالإضافة إلى عدد من الأدباء وأساتذة علم الاجتماع والفنانين المصريين.

عقد اللقاء في إطار التعاون بين وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية والمؤسسات الثقافية بسلطنة عمان الشقيقة؛ بهدف التعريف بالجائزة وشروطها وفروعها وطريقة التقدم أو الترشيح لها والتعرف على الهيئة المنظمة للجائزة وأعضائها.

تهدف الجائزة إلى دعم المجالات الثقافية والفنية والأدبية باعتبارها سبيلًا لتعزيز التقدم الحضاري الإنساني. الإسهام في حركة التطور العلمي والإثراء الفكري، وترسيخ عملية التراكم المعرفي.

غرس قيم الأصالة والتجديد لدى الأجيال الصاعدة؛ من خلال توفير بيئة خصبة قائمة على التنافس المعرفي والفكري. فتح أبواب التنافس في مجالات العلوم والمعرفة القائم على البحث والتجديد.. تكريم المثقفين والفنانين والأدباء على إسهاماتهم الحضارية في تجديد الفكر والارتقاء بالوجدان الإنساني.

تأكيد المساهمة العُمانية ماضيًا وحاضرًا ومستقبلا؛ في رفد الحضارة الإنسانية بالمنجزات المادية والفكرية والمعرفية.

هذا وتبلغ قيمة الجائزة أولًا: جائزة السُّلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب؛ يمنح الفائز بها: وسام السُّلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون والآداب، بالإضافة إلى مبلغ مالي وقدره مائة ألف ريال عماني.

ثانيًا: جائزة السُّلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب؛ يمنح الفائز بها: وسام االإستحقاق للثقافة والعلوم والفنون والآداب، بالإضافة إلى: مبلغ مالي وقدره خمسون ألف ريال عماني.

تفاصيل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون
تفاصيل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون
تفاصيل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون
تفاصيل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون
تفاصيل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون
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