نصائح لتفادى جفاف العين بالأجواء الحارة

تتعرض العين للجفاف والحساسية بسبب ارتفاع درجات الجرارة والتعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، مما تتسبب في جفاف العين واحمرارها، بجانب أنها يمكن أن تتعرض لمضاعفات.



وفقا لموقع "فسيولوجي توداي" هناك عدد من النصائح لتفاديها:



1- غسل جفون العين بشكل جيد يساعد في التقليل من الإحساس بجفافها وتهدئتها، بجانب تنضيف الرموش بشكل جيد ووضع قطعة من القماش مبللة لمدة 5 دقائق لترطيبها في أيام الحرارة العالية.



2- الحرص على ترطيب الجسم، حيث إن جفافه يمكن أن يكون مؤشرا لجفاف العين، فالمواظبة على تناول سوائل بشكل كبير في مثل هذه الأيام يمد العين بالرطوبة اللازمة.



3- يجب ارتداء النظارات الشمسية للحماية من التعرض المباشر للأجواء الحارة، حيث إن الجفاف الشديد بالعيون يتسبب في التهابها وتهيجها.



4- في أيام الحرارة العالية يجب المواظبة على فتح وإغلاق العينين خاصة أثناء الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر والتليفزيون، حيث إن ذلك يساعد في زيادة كمية الدموع، ويحافظ على توفير الرطوبة في العينيين.



5- عمل كمادات دافئة للعين بسبب إمكانية بعض التصلب أو الانسداد في الخلايا المنتجة للدموع، فتعمل الكمادات على تليينها وتسهيل إفراز الدموع بشكل طبيعي.



6- المواظبة على عمل كمادات زيت جوز الهند وزيت الخروع لإحتوائهما على كميات وفيرة من أحماض أوميجا، بجانب أنهما يعملان على ترطيب العينين، ولهما تأثير إيجابي سريع وفعال في علاج متلازمة العين الجافة.