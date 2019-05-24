مشهد خناقة زلزال وحسام وردة يتجاوز الـ3 ملايين مشاهدة (فيديو)

تجاوز مشهد خناقة زلزال والذي يقوم بدوره الفنان محمد رمضان، و"حسام وردة" في موقف الميكروباصات، ثلاثة ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



وعلق "رمضان" عبر صفحته على الفيس بوك: "الحمد لله.. ده مش أول مشهد من زلزال يعمل أكتر من ثلاثة ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة".



ويخوض النجم محمد رمضان السابق الحالي بمسلسل زلزال الذي يتصدر فيه البطولة هو كلا من النجوم حلا شيحة وماجد المصري وهنادى مهنا وحسام داخر.



وتدور أحداث مسلسل في فترة زلزال 1992، عن رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما.