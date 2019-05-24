صلاح يغيب عن ترشيحات رابطة المحترفين لجائزة أحسن لاعب من اختيار الجمهور

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن قائمة مكونة من 6 لاعبين مرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في العام من اختيار الجماهير ولم تعرف هذه القائمة تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وأعلن الحساب الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين على تويتر اليوم السبت عن قائمة العناصر المرشحة لحصد هذه الجائزة وضمت هذه القائمة 6 لاعبين هم.



سيرجيو أجويرو، إيدين هازارد، ساديو ماني، بيرنادو سيلفا، رحيم سترلينج، فيرجيل فان دايك.



وخسر صلاح رفقة ليفربول سباق البريميرليج والذي حسمته كتيبة المدرب بيب جوارديولا ليكون مانشستر سيتي هو بطل نسخة هذا العام من الدوري الإنجليزي.



لكن النجم المصري تُوجَ بجائزة هداف البطولة رفقة زميله ساديو ماني وأوبامبيانج لاعب آرسنال حيث سجل الثلاثي 22 هدفًا لكل منهم.